"البيئة" تعلن الانتهاء من استراتيجية إدارة المخلفات الزراعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الوزارة وضعت استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية وتم الانتهاء منها، إذ يتوافر لدى الوزارة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لإنتاج الوقود البديل.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّه سيتم الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خلال الـ5 أشهر المقبلة، ووضع آلية لجمع رسوم المخلفات، وتسهيل آلية عمل القطاع الخاص مع المحافظة في جمع المخلفات.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث الاستفادة من المخلفات الزراعية ومتابعة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستفادة من المخلفات الزراعية، في إطار سعي الدولة للتوسع في إعادة تدويرها على مستوى الجمهورية، وإنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز، فضلا عن مناقشة عملية جمع المخلفات بالمحافظة.

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد موقعين لتجميع قش الأرز بكفرالشيخ، وهما موقع تجميع قش الأرز بسيدي غازي بمركز كفر الشيخ الذي تم تجميع نحو 1400 طن قش أرز به، وموقع الكراكات بمركز بيلا الذي تم تجميع نحو 1500 طن قش أرز به حتى الآن.

وأكدت وزيرة البيئة تكاتف وتناسق جهود الدولة من خلال منظومة تسعى لضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع نسب التلوث، أو وجود أي ضرر على الصحة، إضافة للاستفادة من العائد الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة فرص العمل لعمليات تجميع قش الأرز.

والتقت الوزيرة خلال الجولة، عددًا من متعهدي تجميع قش الأرز، للوقوف والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام، ومدى استفادتهم من المعدات التي وفرتها الوزارة للمتعهدين، ومساعدتهم والاستماع للمشكلات التي تواجههم في المحافظة.