رئيس مياه الشرب في الإسكندرية: تركيب 80 ألف عداد جديد

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه يوجد 80 ألف عداد مياه جديد بمخازن الشركة سيجري تركيبها قريبا، ما يساهم في حل شكاوى وأخطاء الاستهلاك، بهدف إرضاء العميل.

وأضاف جابر، خلال اجتماعه بمديري إدارات التحصيل وقراءة العدادات والمتأخرات بفرعي المندرة وأبي قير، اليوم الأحد، أن العدادات الجديدة تعطي قراءات صحيحة وفعلية للاستهلاك.

وأكد أن إدارة قراءة العدادات تعد العمود الفقري القائم عليه جميع شئون الأفرع الأخرى بالشركة، موضحا أنه سيجري إعداد بيان بحصر جميع العدادات المتوقفة التي تستلزم الإحلال والتجديد وتركيب عدادات جديدة

وطالب من جميع البدء في تجهيز مخطط يشمل قدرة كل فرع على تحصيل الفواتير المتأخرة خلال مدة زمنية قياسية، موجها بالبدء في تحصيل فواتير المتأخرات ذات المديونية الأقل، ما يقضي على نسبة٣٠٪ من متأخرات الشركة.