رئيس التحرير

محمود مسلم

حصل فريق كرة القدم على كأس الرئيس للتفوق الرياضي في الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
05:59 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
حصل فريق كرة القدم على كأس الرئيس للتفوق الرياضي في الإسكندرية

حصل فريق كرة القدم على كأس الرئيس للتفوق الرياضي في الإسكندرية

حصد فريق تعليم الإسكندرية لكرة القدم للمدارس المركز الأول جمهوري، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم.

حصل فريق كرة القدم على كأس الرئيس للتفوق الرياضي وتم تأهيله للبطولة العربية لكرة القدم.

وتعد هذه المرة الأولى فى تعليم الإسكندرية يتم تصعيد فريق كرة القدم للمركز الأول جمهوري وللبطولة العربية.

اقرأ المزيد:

محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة وبائع "الفريسكا"

محافظ الإسكندرية يحتفي بتكريم 40 طالبا من أوائل الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بشأن التصالح في مخالفات البناء

حبس أب عذب طفليه في الإسكندرية من أجل 70 جنيها