حصل فريق كرة القدم على كأس الرئيس للتفوق الرياضي في الإسكندرية

حصد فريق تعليم الإسكندرية لكرة القدم للمدارس المركز الأول جمهوري، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم.

حصل فريق كرة القدم على كأس الرئيس للتفوق الرياضي وتم تأهيله للبطولة العربية لكرة القدم.

وتعد هذه المرة الأولى فى تعليم الإسكندرية يتم تصعيد فريق كرة القدم للمركز الأول جمهوري وللبطولة العربية.