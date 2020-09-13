حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج القوس شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي المال، وعليك وضع ميزانية محددة لتتغلب على المتاعب ويجب أن تغذي عقلك بكل المعلومات المتاحة ولا تتكاسل.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بالسحر واليقظة ويساعدك ذلك أن تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.