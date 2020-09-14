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حظك اليوم الاثنين 14-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يحب الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه والاهتمام بهم والمُحافظة على أسرارهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

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حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

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ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد آدم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مايو.

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