حظك اليوم الاثنين 14-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه والاهتمام بهم والمُحافظة على أسرارهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد آدم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مايو.