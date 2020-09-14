تكريم ومنح علمية.. زيارة رئيس الأكاديمية العربية لجامعة الإسكندرية

أجرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الأحد، زيارة إلى جامعة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وكرم عبد الغفار، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك لبلوغه سن التقاعد، مشيدا بجهوده على مختلف الأصعدة علميا وثقافيا وفى مجال خدمة المجتمع خلال فترة ولايته.

وقال رئيس الأكاديمية العربية، إن الكردي عكف خلال فترة توليه رئاسة جامعة الإسكندرية على النهوض بالنواحي التعليمية والبحثية بالجامعة إلى جانبه مشاركته الايجابية في النهوض بالعمل الأكاديمي في مصر.

وأكد جهود رئيس جامعة الإسكندرية في تقدم الجامعة بخطوات ناجحة في مجال الجودة والاعتماد، وتحسين ترتيبها على المستويين المحلي والدولي.

وعلى هامش الزيارة، جرى توقيع اتفاقية تعاون بين كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية ومعهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، لمنح دبلوم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين باعتماد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وشهدت الزيارة تجديد اتفاقية منح درجات علمية مشتركة في اللغويات التطبيقية "دبلوم- ماجستير- دكتوراه" معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي وقعت في ٢٠١٣ وتجدد كل ٣ سنوات.