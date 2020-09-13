حبس الأب المتهم بقتل ابنه بسبب "سوء سلوكه" في الشرقية

قررت نيابة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس عامل متهم بقتل ابنه، بسبب إدمانه المواد المخدرة وسوء سلوكه، واتهامه في عدة قضايا سرقة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف الأب المتهم، أمام جهات التحقيق، بارتكاب جريمة قتل ابنه، بسبب سوء سلوكه وإدمانه المخدرات، وأضاف أنه لا يشعر بالندم لإقدامه على إنهاء حياة ابنه، بسبب كثرة المشكلات التي كان يفتعلها، وإلحاق الأذى والضرر بالآخرين، بعد تورطه في عدة قضايا سرقة، وقال: "لو رجع بيا الزمن هاقتله تاني".

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبو حماد، بالعثور على جثة شخص، يبلغ من العمر 35 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان، بالقرب من مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد درويش، رئيس المباحث، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لمدمن مخدرات، سبق اتهامه في عدة قضايا سرقة.

تم تشكيل فريق بحث، بالتنسيق بين مباحث مركز شرطة أبو حماد، برئاسة الرائد محمد درويش، ومباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد أسامة، وبإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان.

وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه، عامل بمصنع منسوجات، يبلغ من العمر 59 سنة، بسبب السلوك السيئ للابن، وإدمانه المخدرات وتعديه بالضرب على والده ووالدته بشكل مستمر، وسرقة منقولات من المنزل واتهامه في عدة قضايا سرقة.

تم إلقاء القبض على الأب المتهم، وتبين من التحقيقات أنه استدرج ابنه إلى مستشفى لعلاج الإدمان بأبو حماد، وفي الطريق طلب منه التوجه برفقته إلى مزرعة موالح تبعد عن المستشفى عدة أمتار، مدعياً أن له مبلغ من المال لدى صاحب المرزعة، وسيتوجه لأخذه منه، وما أن دخلا إلى المزرعة قام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسدد له عدة طعنات، وعندما حاول الابن مقاومته، قام الأب بضربه على رأسه بحجر، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.