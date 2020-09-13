محافظ الشرقية يشيد بدور التأمين الصحي في مواجهة أزمة كورونا

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية في مواجهة جائحة كورونا والتعاون والتنسيق الكامل بين الفرع ومستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات القطاع الصحي والأحرار لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تُقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء مهام عملهم وتضحياتهم في مواجهة الأمراض والأوبئة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، متمنيا للجميع السلامة.

وأهدى الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، درع الهيئة العامة للأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقديرا وتكريما لجهوده المخلصة ودعمه الدائم والمستمر للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة، في حضور الدكتور رضا ماجد الديب مدير مستشفى المبره بالزقازيق.

قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على مجهوداته المستمرة لتطوير قطاع مستشفيات التأمين الصحي، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من محافظات الجمهورية والتي تغطي جميع أفراد الأسرة كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين.