الشعب الجمهوري: القائمة الانتخابية تعزز التعددية الحزبية

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنّ القائمة الوطنية الموحدة خطوة على مسار الديمقراطية الحقيقية التي تسير فيه بفضل الإرادة السياسية الحكيمة.

وأضاف عمر خلال اجتماع التحالف الانتخابي، أنّ تمثيل القوى السياسية بمختلف انتماءتها في القائمة الانتخابية، يعزز التعددية الحزبية ويحدث التنوع تحت قبة البرلمان.

وتابع أنّ مصر على مدار العقود السابقة كانت تسير في نظام الحزب الأوحد، والآن تسلك مصر مسارا ديمقراطيا حقيقيا بوجود كل الأحزاب مختلفة الأيديولوجية في القائمة الموحدة.

ولفت عمر إلى أنّ الجميع داخل القائمة الانتخابية الموحدة يتفق على المصلحة الوطنية والوقوف خلف القيادة السياسية، في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، ونتمنى أن تفرز هذه القائمة برلمانا يعبر عن طموحات الشعب.