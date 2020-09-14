خط صرف صحي جديد لخدمة قريتين في الدقهلية بطول 3 كيلو مترات

تفقد المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أعمال ربط خط الصرف الصحي الرئيسي بقرية "تيرة "التابعة لمركز نبروه.

وقال المهندس خالد نصر، إن الخط قطره 400 مم بلاستيك، من محطة رفع صرف صحي تيرة، وحتى محطة معالجة صرف صحي درين، بطول 3 آلاف و 300 متر طولي، وذلك لخدمة قريتي "كفر الأبحر، وتيرة."

وأكد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، وبأفضل صورة ممكنة، وذلك حرصًا منه على الاستجابة لاحتياجات أهالي تلك المنطقة