محافظ كفر الشيخ: 89 موقعاً لتجميع قش الأرز وكبس 300 طن كومات سمادية

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توعية وإرشاد العديد من المواطنين عبر عدة ندوات إرشادية، لافتاً إلى أن الأرز في كفر الشيخ يشكل 33% من إنتاجه على مستوى الجمهورية ، فتم زراعة 256 ألف و127 فدان ،وتم حصاد 86 ألف و740 فداناً ،ونسبة الحصاد وصلت لـ 33%.

جاء ذلك خلال تفقده والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لموقعين لتجميع قش الأرز بكفر الشيخ وهما موقع تجميع قش الأرز بسيدي غازي بمركز كفر الشيخ والذي تم تجميع ما يقرب من ١٤٠٠ طن قش ارز، وموقع الكراكات بمركز بيلا والذي تم تجميع حوالي ١٥٠٠ طن قش أرز به حتى الآن.

والتقى المحافظ والوزيرة، بعددا من متعهدي تجميع قش الأرز وذلك للوقوف والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى استفادتهم من المعدات التي وفرتها الوزارة للمتعهدين، وأيضا مساعدتهم والاستماع للمشاكل التي تواجههم في المحافظة، مضيفاً أنه تم عقد 83 ندوة لتوعية المواطنين بأهمية قش الأرز وخدور حرقه ،مؤكداً أن ما تم كبسه بمعرفة الأهالي 77 ألف و600 طن ، وما تم فرمه 25 ألف و720 طن ، وما تم تشوينه 49 ألف و420 طن ، وتم تنفيذ 35 كومة أعلاف بما يعادل 35 طن ،وما تم من كومات سمادية 65 كومه بما يعادل 265 طن .

أوضح انه جرى تحديد 59 موقعاً لتجميع قش الأرز، بالتعاون مع وزارة البيئة، مشيدًا بجهود المزارعين ووعيهم بتحويل قش الأرز إلى سماد عضوي وأعلاف للماشية كعائد اقتصادي لتعظيم الاستفادة وحماية البيئة، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة السحابة السوداء لحماية البيئة، لافتاً إلى استفادة المزارعين من عملية تدوير قش الأرز مادياً.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالتصدي بكل قوة لظاهرة حرق قش الأرز بقرى مراكز المحافظة، واستمرار حملات التوعية المكثفة بالتعاون مع وزارة البيئة لعدم حرق قش الأرز موسم 2020م، ولتعظيم الاستفادة من قش الأرز عن طريق عمل كومات أعلاف غير تقليدية وعمل كومات اسمدة عضوية وكذلك التوعية بمخاطر حريق قش الأرز، وتوفير المعدات والمكابس اللازمة لكبس قش الأرز.

و قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى لاستكمال ما تم انجازه خلال العامين الماضيين من تقليل الانبعاثات والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال تلك الفترة من العام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية وذلك بعد اعتماد خطة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت وزيرة البيئة ،ان الوزارة تعمل على منظومة مجابهة السحابة السوداء من خلال عدة محاور منها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز وزيادة عدد نقاط ومواقع التجميع للمتعهدين حيث تعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الأولى التي يتم بها حصاد الأرز وتحظى بكميات كبيرة من زراعات الأرز.

وقالت وزيرة البيئة ، وتشمل المحاور متابعة للجان فحص عوادم السيارات وخفض الانبعاثات من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكن أن تسبب تلوث للهواء خلال تلك الفترة من السنة لوجود التركيزات بنسبة عالية والتي قد تؤثر على صحة المواطنين.وأشارت الوزيرة إلى تكاتف وتناسق كافة جهود الدولة من خلال منظومة تسعى لضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع نسب التلوث أو وجود أي ضرر على صحته، إضافة إلى الاستفادة من العائد الاقتصادي والاجتماعي وزيادة فرص العمل لعمليات تجميع قش الأرز، مقدمةً خالص الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الجهود الاستباقية المبذولة، والإجراءات التي بدأت بحملات توعوية، قبل بدء الموسم للتعريف بالفوائد الاقتصادية لاستغلال قش الأرز وتوجيه الراغبين فى فتح مواقع لتجميع وكبس القش أو تأجير معدات.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التنمية والتطوير، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.