الري: عدم سقوط أمطار في مصر اليوم وتراجع فيضان السودان

أكد مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عدم سقوط أمطار على مصر اليوم، متوقعا سقوط أمطار خفيفة لغزيرة على الهضبة الإثيوبية تتراوح بين 3 لـ25 ملليمترا يوميا، وهطول أمطار خفيفة لغزيرة على منطقة المستنقعات تتراوح بين 3 لـ25 ملليمترا في اليوم، وفي هضبة البحيرات توقع المركز هطول أمطار خفيفة لغزيرة تتراوح بين 3 لـ25 ملليمترا في اليوم.

وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة لغزيرة على الهضبة الإثيوبية الاثنين، تتراوح بين 2 لـ20 ملليمترا في اليوم، وأمطار خفيفة لمتوسطة في منطقة المستنقعات تتراوح بين 2 لـ15 ملليمترا في اليوم، وفي البحيرات الاستوائية توقع المركز هطول أمطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين 3 الى 15 مليمتر في اليوم

الري: وارد الفيضان في أغسطس وسبتمبر أعلى من العام الماضي

واستعرضت لجنة تنظيم إيراد نهر النيل في مصر موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها قطاع شؤون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات لتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر.

وأضافت الوزارة أنّ المؤشرات الأولية للفيضان تشير إلى استمرار احتمالية أن يكون في حدود أعلى من المتوسط، وأنّ الوارد خلال أغسطس وسبتمبر أعلى من نظيره في العام الماضي، لكن ما زال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارا لشهري سبتمبر وأكتوبر.

وأكدت الوزارة أنّه نظرا لارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق، وارتفاع منسوب المياه بالمجري المائي، يتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني، في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بمحطات القياس.

السودان تعلن انخفاض النيل في معظم الأحباس

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان، استمرار انخفاض النيل في معظم الأحباس، موضحة أنّ منسوب شندي والنيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء ما زال في أعلى مستوياته، واكدت اللجنة أنّ وارد محطة الديم عند الحدود السودانية -الإثيوبية في حدود 665 مليون متر مكعب، بينما وارد العطبراوي في حدود 180 مليون متر مكعب.