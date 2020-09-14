عدم سداد قيمة الأرض.. 7 حالات تتسبب في إلغاء تخصيص الأرض السكنية

فتحت وزارة الإسكان، باب الحجز لعدد 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزًا"، بمساحات تبدأ من 294 م2 إلى 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة).

وتستعرض "الوطن" حالات إلغاء تخصيص قطعة الأرض السكنية وفقًا لما ورد بكراسة الشروط على النحو التالي:

حالات إلغاء تخصيص الأرض السكنية

1. في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو أي بند من البنود الواردة بكراسة الشروط، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

2. بناءً على طلب صاحب الشأن.

3. عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد نسبة 50% من إجمالي ثمن الأرض، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

4. عدم سداد باقي قيمة الأرض قبل استلام الأرض (طبقًا للموعد المحدد بإخطار الجهاز العميل للاستلام).

5. عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء كالتالي:

- استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

- الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ الاستلام.

6. التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

7. تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية.

الشروط المالية

- سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 350 ألف جنيه إضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل.

- استكمال سداد 25% إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الأرض في الفترة من 20 سبتمبر 2020 حتى 20 أكتوبر 2020، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت /ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير واالسكان ــ فرع المهندسين، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).