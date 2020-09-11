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الإسكان: البناء المخالف أثر على المرافق والخدمات

كتب:

محمد عزالدين
10:39 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن البناء المخالف كان له تأثير سلبي وخطير على قطاع المرافق والخدمات، وهو ما تسبب في قانون التصالح الجديد ليكون مظلة للمخالفين ويقنن أوضاع العقارات.

وأوضح "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك مشروعات للمرافق كمياه الشرب والصرف الصحي نستهدف بها سنه 2030 إلا أنه مع البناء المخالف أصبح المشروع يستهدف فترة الانتهاء منه فقط.

وأكد أن قيم التصالح التي تدفع لإنهاء العملية ستعوض بالنفع على المواطن من خلال الخدمات المقدمة اليها في البنية التحتية وتطوير الموافق والخدمات، مشيرًا إلى أن مخالفات البناء تؤثر بشكل سلبي بأن تزيد من الضغط على شبكات المياه والتي تسبب فيها الكثير من الانقطاعات وعدم توفير الخدمة بشكل أمثل.

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