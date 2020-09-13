ننشر أول صورة لأحزاب القائمة الوطنية لانتخابات النواب

عقد ائتلاف دعم مصر البرلماني - الأغلبية النيابية - ظهر اليوم، اجتماعًا بشأن ترتيبات انتخابات مجلس النواب، بمشاركة الأحزاب المنضمة للقائمة الوطنية، والمقرر أن تتضمن 284 نائبًا، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن.

وشارك في الاجتماع أحزاب القائمة الانتخابية الموحدة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب، وهي أحزاب مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية المصرى، والعدل، والمؤتمر، إضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وشهد الاجتماع مناقشات ومشاورات بين أحزاب القائمة حول التنسيق فيما بينها على جميع المقاعد الفردية، وعددها 284 مقعدًا على مستوى الجمهورية.