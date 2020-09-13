قومسيون أسوان: 9 مرشحين محتملين لـ"النواب" تقدموا للكشف الطبي

قال الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبي بمديرية الصحة بأسوان، إن 9 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 تقدموا للكشف الطبي وعمل التحاليل حتى اليوم الأحد، حيث يقوم كل واحد منهم بتوريد رسوم الكشف الطبي ويذهب للمعمل الإقليمي لتحليل الدم وفي حال سلبية التحاليل يعود مرة أخرى للقومسيون ويستكمل باقي الكشف الطبي سواء باطنة أو نفسية ويستلم شهادة معتمدة لتقديمها للجنة الانتخابات.

وتابع أن المرشحين الـ9 هم، مرفت عبدالهادي السيد، عاشور محمود محمد إدريس، أحمد سر الختم سيد محمد، أبو النصر أحمد فيصل، مطر حامد محمد حامد، مدحت ركابي محمود، أبو الحسن الشاذلي حمدي، محمد عبدالواحد طه عبدالمعطي، محمد عبدالعزيز أحمد منصور.