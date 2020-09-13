التجمع: القائمة الوطنية مثال حقيقي للديمقراطية

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنّ القائمة الوطنية الموحدة مثال على الديمقراطية بضمها عدد كبير من الأحزاب مختلفة التوجهات والأيديولوجيات، لكنها جميعا تتفق على المصلحة الوطنية.

وأضاف عبدالعال خلال اجتماع التحالف الانتخابي، أنّ الأحزاب المشاركة في تشكيل القائمة الوطنية هدفها الرئيسي هو مصلحة البلاد، وهذه القائمة ستفرز برلمان يتماشى مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الوطن.

وتابع أنّ البرلمان المقبل سيكون هدية لكل المصريين، لأنه سيعبر عن جميع فىات الشعب وسيعمل على تحقيق طموحهم وترجمة آمالهم في تشريعات سيكون من شأنها نقل مصر من القرن العشرين للقرن الحادى والعشرين.