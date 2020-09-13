محافظ الإسكندرية: قرار تخفيض سعر المتر 40% يتم عبر آليات قانونية

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، اليوم، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أبرز القضايا الأساسية التي تهم الشارع والمواطن السكندري، وعلى رأسها ملف قانون التصالح، وذلك بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة.

وفي استجابة سريعة لمطالبات نواب الإسكندرية، أصدر المحافظ القرار رقم 602 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء، لتصبح 40% بدلاً من 25% على مستوى الإسكندرية.

وأكد "الشريف" أن القرار يأتي بناءً على لجان متخصصة وآليات قانونية، مطمئناً المواطنين بأن هناك تقييم مستمر من جانب تلك اللجان، وأشار إلى أنه سيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.