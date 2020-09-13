خط صرف يبتلع 3 عمال أثناء محاولتهم تسليكه بأسيوط

ابتلع خط الطرد الرئيسي لمشروع الصرف الصحي بقرية "الرويجات"، التابعة لمركز ساحل سليم، بمحافظة أسيوط، 3 عمال أثناء قيامهم بأعمال تسليك الخط، اليوم، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية والحماية المدنية.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمورمركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ لعمليات النجدة يفيد بأنه أثناء قيام 3 عمال بتسليك خط الطرد الرئيسي بقرية "الرويجات"، اختفوا داخل خط الطرد، ولم يخرجوا مرة أخرى، رغم مرور عدة ساعات على نزولهم داخل الخط.

وعلى الفور، تم إخطار أجهزة الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجاري المتابعة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة، وسط تضاؤل الأمل في إنقاذهم.