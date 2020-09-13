النقل: غدا عودة سكان عمارة الشربلتي لمنازلهم

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عودة سكان عمارة الشربتلى لعمارتهم مجددًا صباح غدا الإثنين، بعد انتهاء أعمال الإصلاحات.

وأعلنت الوزارة، قيام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بقايمنه بجولة صباح الغد لاعمال انشاءات محطة صفاء حجازي بالزمالك ومتابعة عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلى منازلهم

وزير النقل : لم نفكر أبدًا في هدم عمارة الشربلتي

في وقت سابق، تحدث وزير النقل لـ"الوطن مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إعادة العمارة إلى طبيعتها، حيث قدمت الوزارة كل الدعم لساكني العمارة، موضحًا أن الوزارة لم ولن تفكر فى هدم عمارة الشربتلي، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات أنفاق ضخمة؛ لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وأوضح وزير النقل، أنه جرى الانتهاء من حقن العمارة، وأنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات، لكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء العمارة وتعويض السكان ماليًا لحين عودتهم إلى العمارة مرة أخرى.

وأكد وزير النقل أن الخط الثالث للمترو نفذ بطريقة أوروبية، وأنه كلف نحو 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مترو مصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع مرتادي، وأن ورشة العمرة الجسيمة بالخط الثالث تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، تضم جراجا ضخما على مساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا.