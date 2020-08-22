وزير النقل: سنحتفل مع سكان عمارة الشربتلي لعودتها لطبيعتها خلال أيام

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تواصل العمل على ترميم عمارة الشربتلي في شارع البرازيل بالزمالك والسفارة البحرنية، بعد حدوث بعض الضرر نتيجة حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة العمارة إلى طبيعتها، حيث قدمت الوزارة كل الدعم لساكني العمارة.

وأضاف الوزير، لـ"الوطن"، إنه خلال أيام سيجرى الاحتفال مع سكان عمارة الشربتلي لعودتها لطبيعتها، وأن مترو الزمالك سيكون مفخرة للجميع، موضحا أن الوزارة لم ولن تفكر فى هدم عمارة الشربتلي، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات أنفاق ضخمة؛ لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وأوضح وزير النقل، أنه جرى الانتهاء من حقن العمارة، وأنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات، لكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء العمارة وتعويض السكان ماليًا لحين عودتهم إلى العمارة مرة أخرى.

وأكد وزير النقل أن الخط الثالث للمترو نفذ بطريقة أوروبية، وأنه كلف نحو 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مترو مصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع مرتادي، وأن ورشة العمرة الجسيمة بالخط الثالث تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، تضم جراجا ضخما على مساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا.