جولة لوزير النقل بمحطة صفاء حجازي للمرة الثالثة خلال أسبوع

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية في محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع.

كامل الوزير يتابع بدء أعمال معالجة وإصلاح الركن المتضرر من عمارة الشربتلي بالزمالك

وتابع الوزير بدء أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة بعد الانتهاء من أعمال حقن التربة أسفل الركن المتضرر من العمارة وأسفل السور الخارجي وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك، وكذلك بعد الانتهاء من صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وأعمال تأمين العمارة.

وزير النقل يطمأن على التزام الشركات المنفذة بتطبيق توصيات اللجنة الفنية الهندسية

كما اطمأن وزير النقل على التزام الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال التي أوصت بها اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعلى استمرار العمل على مدار الساعة في مواقع العمل لسرعة الانتهاء من كل الأعمال تمهيداً لعودة السكان إلى العمارة.

وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق تمهيدا لافتتاحها الفترة المقبلة

بعدها توجه وزير النقل لتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور ثم ورشة العمرة الجسيمة، ثم تفقد باقي محطات المرحلة وهي: "الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة".

كما اطمأن الوزير على جاهزية كل المحطات تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وعلى توافر كل عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.

وأكّد الوزير خلال جولته، أهمية محطة عدلي منصور والتي ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فداناً ليتمّ تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلىي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة - السويس) ومحطة للسوبر جيت، إضافة إلى الأوتوبيس السريع BRT والأوتوبيس الترددي.

وأضاف أنَّه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتمّ تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدٍ مصرية من خلال شركات مصرية وطنية وهي (المقاولون العرب - أوراسكوم) كمقاول رئيسي للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.