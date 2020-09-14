العقوبات التأديبية للموظفين المحالين إلى النيابة الإدارية

قال مصدر قضائي بالنيابة الإدارية، إن موظفي الأحياء المحالين للنيابة الإدارية والذين تحدث عنهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء متابعته لحملة إزالة التعديات في القليوبية، لتسببهم في تسهيل التعدي على بعض الأراضي سوف يتم التحقيق معهم ومن ثم إحالتهم للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات المناسبة عليهم.

سيناريوهات العقوبات المحتملة للموظفين المحالين

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن العقوبات تختلف في طبيعتها طبقا للدرجة الوظيفية للمحال فإذا كان المحال بدرجة مدير عام حتى درجة وزير فتكون العقوبة لوم، تنبيه، إنذار، على حسب الجرم المرتكب وقد تصل إلى الفصل أو الإحالة إلى المعاش.

واستكمل، أنه اذا كان المحال أقل من مدير عام فتكون العقوبة بالخصم من يوم حتى شهرين وقد تصل إلى الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الراتب، إضافة إلى الفصل أو الإحالة إلى المعاش في بعض الحالات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرا صحفيا أمس، بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء.

وقال «مدبولي» إن التصالح على مخالفات البناء من القضايا الكبيرة التي تواجه الحكومة مؤكدا أننا نتصدى لهذه القضية لوضع حلول لها.

وأضاف «مدبولي»، أثناء لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين، أن غض البصر عن المخالفات يؤدي إلى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن مصر على مدار 40 سنة فقدت 800 ألف فدان منها من 2011 حتى الآن 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية على مستوى العالم، مشيرا إلى الحاجة إلى 18 مليار جنيه لتعويض هذه الأراضي.