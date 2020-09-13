محافظ السويس: تخفيضات بين 40 و70% على أسعار التصالح

أصدر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قراراً بتخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء، على مستوى الأحياء، بإجمالي يصل إلى 40% في معظم المناطق، بينما بلغت نسبة التخفيض 70% في بعض المناطق.

وكلف المحافظ اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تنفيذ القرار على مستوى الأحياء، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، للعمل بهذه الأسعار، تيسيراً على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، لتوفيق أوضاعهم على مستوى الأحياء.

وأشار محافظ السويس إلى أن كافة الأحياء على مستوى المحافظة تعمل حالياً، وبشكل يومي، على استقبال طلبات التصالح في مخلفات البناء.