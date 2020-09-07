إزالة تعديات على 8 أفدنة بالغربية

أكد المهندس علي عبد الجواد بيومي ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 8 أفدنة و3 قراريط و18 سهم، خلال شهر أغسطس الماضي، بواقع 85 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

ووجّه وكيل وزارة الزراعة، قسم حماية الأراضي بمتابعة الإزالة الفورية، طبقا للقرارات المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية، والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

وشدد بيومي على متابعة تحري الدقة في تحرير محاضر المخالفة على النماذج المعدة من وزارة العدل، والواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي والمرسلة للإدارات الزراعية، على أن يتم إثبات الوصف الدقيق للمخالفة وحدودها، طبقا لما هو موجود على أرض الواقع، وإثبات المساحة الفعلية، والبيانات الصحيحة للمخالف الفعلي والمالك الرسمي حتى لا تتعرض المحاضر للإفساد، وبالتالي إفلات المخالف للعقوبة المقررة في القانون.

كذلك طالب بيومي بتحري الدقة في تحرير المعاينات المطلوبة للمديرية، على أن تكون مستوفاة بكافة البيانات، وموضح بها المخالفات المحررة للتعديات، و إيضاح عما إذا كان الطالب محررا له محاضر مخالفة من عدمه، وبيان وجود مخالفات على الحيازة الزراعية من عدمه طبقا للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري (615) لسنة 2016 وتعديلاته.

وأكد بيومي استيفاء سجلات حماية الأراضي بالإدارة والجمعية، خاصة الإجراءات القانونية، سواء المتخذة من الزراعة أو الوحدة المحلية، وقرارات الإزالة الصادرة للمخالفة وما تم بشأن الإزالة، علاوة على متابعة سجلات الجمعية والإدارة الزراعية.