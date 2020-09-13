وزيرة التعاون الدولي تتفقد مشروعات تنموية بوسط سيناء

قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بجولة تفقدية شملت عدداً من المشروعات التنموية الجديدة بمدينة نخل، اليوم، وذلك خلال زيارتها لعدد من التجمعات الجديدة بوسط سيناء.

وذكر مجلس مدينة نخل أن وزيرة التعاون الدولي أجرت جولة بمدينة نخل، وزارت خلال ذلك عدداً من التجمعات التنموية الجديدة بمنطقتي "صدر الحيطان" و"النثيلة".

وقد استمعت "المشاط" إلى شرح توضيحي من قبل القائمين على المشاريع التنموية بالمدينة، والبالغ عددها 6 تجمعات تنموية متكاملة، و5 تجمعات أخرى، موزعة بمناطق أخرى بشمال سيناء.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي على المجهودات المبذولة من قبل القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها في الوقت الحالي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وكان في استقبال الوزيرة كل من سليمان فرج، رئيس مدينة نخل، نيابة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبشير سلطان، نائب رئيس المدينة، وخليل علي خليل، سكرتير مجلس المدينة، وعدد من وجهاء وسط سيناء.