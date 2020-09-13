"كريمة" عن التجارب السريرية: إن أدت لأذى فهي محرمة شرعا

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرأي في مسألة التجارب السريرية التي يتم إجراؤها الآن على لقاح لمرض كورونا، لا بد أن يصدر عن مؤسسات، فهذا شأن خطير لا رأي لأشخاص فيه، ولكن لا بد أن يصدر رأي فقهي بعد دراسة متأنية ودقيقة للأمر.

وأضاف لـ"الوطن": "اجتهادي الشخصي هو أن التجارب إن أدت لأذى بعض البدن فهي محرمة شرعا لأن إيذاء البدن أو جزء منه حرام، أما إذا لم تؤدِ التجارب لضرر فلا بأس، فالفاصل في الأمر هو الحفاظ على المبادئ الأخلاقية لإجراء التجارب".

وأوضح أن النفس الآدمية محترمة ويجب المحافظة عليها، وأنه لا بد للموافقة على إجراء التجارب أن تكون على يد هيئة طبية تضع الضوابط المحكمة وذلك حتى تفتي مؤسساتنا وهي مطمئنة، ونحذر من الاعتماد على أية فتاوى فردية، فالأمر خطير ويحتاج لضوابط واشتراطات كثيرة لن تستطيع إلا مؤسسة كالأزهر متابعتها والتأكد من توافرها: "أنا هنا اتحدث عن ضوابط".

وتابع: "لديّ مشروع قانون قديم حول التجارب السريرية وجدت فيه أمورا غريبة، حيث إجراء التجارب على المحكوم عليهم بالإعدام واللقطاء وهذا لا يجوز طبعا، فكل نفس محترمة ولها كامل التقدير حتى ولو كانت لمحكوم عليه بالإعدام أو لقيط".