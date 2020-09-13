الصحة تستقبل المتطوعين لتجارب لقاح كورونا وتوفر 10 آلاف جرعة

بدأت وزارة الصحة والسكان استقبال المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح الصيني، من خلال 3 مراكز "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية، ومعهد الكبد".

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، لـ"الوطن"، إنّه جرى توفير 10 آلاف جرعة من اللقاح، موضحا أنّه عند تلقي اللقاح قد تحدث بعض التفاعلات، مثل ألم متوسط أو احمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، وحمى وصداع وإرهاق وحساسية وسعال وألم في العضلات والمفاصل وخمول، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها، وسيتم معالجة المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة تحت إشراف الطبيب المعالج.

ولفت المصدر إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أعراض جانبية محتملة للمسؤول الطبي في غضون 24 ساعة من خلال زيارة عيادة الرعاية الصحية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وشكلت الوزيرة لجنة قومية للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وعضوية أساتذة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العدل، وهيئة الدواء المصرية، للاستفادة من الجهود والخبرات المصرية في البحث العلمي للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير اللقاحات، لافتة إلى أنّ الدولة تعمل في إدارة ازمة كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإرشادات الجهات الدولية، مؤكدة جاهزية خط الإنتاج بشركة فاكسيرا لإنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليته.