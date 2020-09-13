حبس 6 متهمين بقتل أب وإصابة طفله في مشاجرة بالشرقية

قررت نيابة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس 6 متهمين في واقعة مقتل أحد المواطنين وإصابة طفله، أثناء مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بدائرة المركز.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بناحية قرية "إنشاص الرمل"، التابعة لمركز بلبيس، بسبب الخلاف على مجرى مائي لري الأراضي الزراعية، يفصل بين قطعتي أرض ملك الطرفين، وأطق المتشاجرون بعض الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع "ع. م. ع."، 30 سنة، أحد اطراف المشاجرة، وإصابة طفله البالغ من العمر 7 سنوات.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والمعاينات اللازمة، وتم ضبط 6 متهمين بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.