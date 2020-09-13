محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات عرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة، التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، وذلك ضمن التدريب العملي لنموذج محاكاة لسيناريو مجابهة أمطار غزيرة، وذلك بمقر وحدة الإنقاذ السريع بمنطقة "عرب المدابغ"، في نطاق حي غرب أسيوط.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكمال خليفة، وكيل مديرية التموين، والدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، واللواء مصطفى عبد الرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، وخالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، والدكتور خالد بكري، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور مصطفى محمود، مدير مرفق الإسعاف، والمهندس أحمد الشريف، مدير عام ري اسيوط، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والشيخ محمد الأمين، وكيل مديرية الأوقاف، والقس عاموث، نائباً عن الأنبا يوأنس، مطران ايبارشية أسيوط للاقباط الأرثوذوكس، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات ومرفق الإسعاف.

وتم تنفيذ العرض بمقر وحدة الانقاذ السريع، حيث بدأ بالسلام الوطني، ثم استعرض المهندس نبيل الطيبي التوجيه الطوبوغرافي والتكتيكي لاصطفاف المعدات، التي ضمت أكثر من 100 معدة من المعدات الثقيلة وأوناش وروافع ولوادر وحفارات وسيارات ووحدات التدخل السريع ومعدات الإطفاء وسيارات ومعدات الإسعاف والموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه موقع اصطفاف المعدات والآليات للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها، للتعامل والتفاعل مع أي ظروف طارئة، معبراً عن سعادته بعرض المعدات وحالتها العملية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة.

وأكد اللواء عصام سعد أن الهدف من التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة، وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري، وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة، وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية، واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين، لافتاً إلى إن هذا التدريب هو بمثابة رسالة طمأنة لأهالي المحافظة بأن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان في ربوع مصر كلها، موجهاً الشكر لكافة القطاعات المشاركة في التدريب العملي، مشيداً بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والقطاعات التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات.