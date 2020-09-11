بعد كسره للمرة الثانية.. محافظ أسيوط يتفقد موقع خط الطرد القديم

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إصلاح وتغيير خط طرد صرف صحي الوليدية، اليوم، إثر تعرضه للكسر للمرة الثانية بسبب تهالك الخط القديم، ما تسبب في قطع المياه عن منطقة الوليدية بحي شرق وقرية منقباد بمركز أسيوط.

وطالب المحافظ بحل جذري لتغيير الخط لضمان عدم تعرضه مرة أخرى للكسر، وتابع أعمال تركيب الخط البديل الجديد مشددًا على سرعة نهو الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة للأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.

وتفقد المحافظ موقع كسر خط الطرد القديم والأعمال التي يقوم بها المختصون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغيير وتجميع خط بديل جديد لعدم تكرار المشكلة مرة أخرى، وطالب العاملين في الموقع بسرعة نهو الأعمال لتركيب الخط الجديد وعودة المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، موجهًا إلى استمرار قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بتوفير كميات المياه اللازمة لأهالي المناطق المتضررة تخفيفًا عن أي معاناة لحين عودة المياه خلال الساعات القادمة.

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بحدوث كسر في خط طرد صرف صحي 600 مم منطقة الوليدية بحي شرق للمرة الثانية، ما أدى إلى قطع المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد وتم الدفع بـ6 سيارات مياه نظيفة إلى الأماكن التي تأثرت بقطع المياه، لحين الانتهاء من الأعمال.

من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه جاري تجميع خط جديد لتغيير الخط القديم بالكامل وتغيير خط سيره، حيث أن الخط الحالي يمر أسفل سور جامعة الأزهر مما يؤدى إلي صعوبة التحكم به أثناء عمليات الإصلاح بالإضافة إلى أن الخط القديم متهالك ومن تنفيذ شركة حسن علام ولم يتم استلامه من شركة المياه وهناك بعض الملاحظات حيث يوجد به 15 وصلة في مسافة 10 أمتار.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).