السيد صقر: نستهدف توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة نسبة الضرائب

أكد الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة لما نشرته وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية بشأن استهداف الحكومة المصرية زيادة الضرائب على المصريين خلال السنوات المقبلة.

وقال صقر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، إن المصلحة تعمل على زيادة مستهدفاتها من عام لآخر، وهذا يعني أنها تستهدف زيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق زيادة عدد الممولين وعدد المسجلين من خارج المظلة الضريبية، وهو المنتمين إلى الاقتصاد غير الرسمي، وذلك عبر دمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب: "لا صحة لما نشر حول نية زيادة نسبة الضرائب، وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وشيء صعب للغاية".