المغربي": سفاجا تكثف استعداداتها لانطلاق أولمبياد الطفل المصري

كثفت إدارة الشباب والرياضة بمدينة سفاجا، في محافظة البحر الأحمر، استعدادتها لاستقبال نهائيات أولمبياد الطفل المصري، التي تم إطلاق شعلتها في السابع من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وتُقام التصفيات النهائية للأولمبياد على مستوى مدن سفاجا والغردقة والقصير، بمشاركة 67 لاعباً ولاعبة، و13 مشرفاً وإدارياً، اعتباراً من يوم 17 سبتمبر الجاري، تحت إشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للطلائع، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للرياضة.

وأشارت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في تصريح لها اليوم، إلى أن أولمبياد الطفل المصري يُعتبر بمثابة محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، للمساهمة في نشر الرياضة بين أوساط النشء كفئة عمرية تستهدفها الأولمبياد، والعمل على ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية لديهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الناشئة في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك في ظل عودة النشاط الرياضي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ومن جانبه، قال فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إن منافسات أولمبياد الطفل المصري، في موسمه الثاني، تشمل ألعاب كرة القدم الخماسية للبنين، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والعدو، والوثب الطويل، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وكرة قدم خماسي بنات، وكرة طائرة بنات.