هل لصاحب العقار الحق في تحصيل مخالفة البناء من الساكن؟.. الإسكان تُجيب

قبل نهاية مهلة الحكومة في 30 سبتمبر، وهي المهلة المقررة من الحكومة كأخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، ظهر تساؤل بارز عن هل لصاحب العقار الحق في تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء من صاحب الوحدة السكنية.

يقول الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان لـ"الوطن"، إن الأصل في القانون الصادر سنة 2017، أن يقوم المالك الذي قام بالمخالفة بدفع قيمة التصالح، والمالك مرتبك الُمخالفة مقصود به هنا صاحب العقار أو العمارة الذي أرتكب المخالفة أثناء بناء العقار، وقبل بيع الوحدة السكنية بالأساس لأي مستفيد.

ماذا إذا تهرب صاحب العقار من التصالح في مخالفات البناء؟

بحسب شميس، هنا يقوم صاحب الشقة حالة بدفع قيمة التصالح، ويكون له الحق في تحريك دعوى قضائية ضد صاحب العقار يطالبه فيها باسترداد كل ما قام بدفعه.

ما هو موقف من لم يستكمل مستندات التصالح بعد انتهاء المهلة المقررة؟

قال مصدر في وزارة التنمية المحلية، إنّه يتم قبول أي أوراق للتصالح في مخالفات البناء مثل البطاقة الشخصية، وبيانات عن نوع المخالفة، ومساحتها، والعنوان، وسداد رسم الفحص وجدية التصالح.

وأوضح المصدر، أنّ الراغب في التصالح يتم منحه المدة المحددة لاستكمال باقي الأوراق وهي شهرين، وحال مرور المدة المقررة دون استكمال المستندات يعد طلب التصالح لاغيا.

وطالب المصدر، المواطنين بالتنبه لخطورة الأمر، واستغلال الفرصة، لافتا إلى أنّ الدولة قدمت العديد من المزايا، وعلى المواطن استغلالها لتقنين وضعه بما يعود عليه بالنفع، إذ إنّه بعد التصالح تزيد قيمة العقار أو الشقة، فضلا عن سهولة عملية البيع والشراء بشكل رسمي، وإمكانية الحصول على قرض بضمان المبنى أو الشقة، وإدخال المرافق من مياه وغاز وصرف وكهرباء دون معوقات، والتخلص من أي مضايقات من جانب الحي.