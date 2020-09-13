عاجل.. عطل مفاجئ في أحد قطارات مترو الخط الثاني

شهد الخط الثانى للمترو "شبرا الخيمة - المنيب"، عطل مفاجئ بأحد القطارات، تسبب في تعطل حركة التشغيل، وازدحام الركاب على رصيف المحطات، ومنهم محمد نجيب والسادات والدقى.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه جاري إصلاح العطل وعودة حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة المحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث للعمل على إصلاحها فوراً، لعدم ازدحام الأرصفة بالركاب.

وأكد عبدالهادي، للوطن، أن جميع القطارات العاملة على جميع الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات، موضحا أن الأعطال المفاجئة ممكن أن تحدث نتيجة زيادة التشغيل، لافتا إلى أن الشركة حريصة على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.