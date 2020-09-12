قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة بعد غد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض المناطق نظرًا لتنفيذ الشركة الوطنية للطرق أعمال تطوير ميدان "رنين" بشارع مسطرد القديم، مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنّ هذا الأمر يترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: "هليوبوليس – روكسي - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكري - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية" لمدة 12 ساعة وذلك اعتبارًا من التاسعة صباح بعد غد الاثنين الموافق 14 سبتمبر وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم نفسه.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنَّه سيتمّ توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.