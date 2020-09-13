"كومبارس" خطفوا الأضواء بوجوههم قبل أسمائهم.. بينهم عبدالرازق الشيمي

تراهم في أكثر من عمل فني بإطلالة أو "إفيه" مميز فتحفظ وجوههم دون أن تدري أسماءهم، فأدوارهم مساندة لنجوم الفن المشهورين، ويعرفون بـ"الكومبارس" أو "المجاميع"، ويتميزون ببساطة أدوارهم وحتى أجورهم ومعيشتهم، كما أنهم من الفئات المنسية والمهمشة في عالم الفن، والذين كان من بينهم عبدالرازق الشيمي أو "فرعون السينما المصرية" الذي توفي بالأمس، واشتهر بأداء أدوار رجل العصابة.

وتعرض الشيمي قبل وفاته لأزمة صحية، دخل على أثرها أحد المستشفيات، وكتب شقيقه محمد الشيمي عبر "فيس بوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما.. والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرا.. الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ومن الأعمال التى قدمها "فرعون" في السينما والدراما كانت "بلية ودماغه العالية، وزيزينيا، ولدواعي أمنية، وجحا المصرى، والحقيقة والسراب، وعباس الأبيض، وراجل وست ستات، وأزمة سكر، والكيف"، وآخر أعماله كان مسلسل "الأخ الكبير" كما كان له حضور خاص في مسرحية "عفروتو"، مع النجم محمد هنيدي، حيث أدى شخصية "واو".

نوفل

استطاع أن يخطف العيون والقلوب بخفة دمه رغم بساطة أدواره وكونه غير وسيم وصوته أجش، ما منحه ميزة وشهرة لدى الجمهور، فمن منا لا يذكر الطالب ذا الصوت النشاز في فيلم "سلامة في خير"، أو "نوفل" في "غزل البنات"، أو "حرنكش" في فيلم "دهب"، أو الفتى الذي وضع النشادر في عينيّ فاتن حمامة في فيلم "اليتيمتين" لتفقد بصرها، وغيرها من الأدوار.

ولد صفا محمد، الشهير بـ"نوفل" في عام 1907، واكتشفه الموسيقار محمد عبدالوهاب ليشاركه فيلم "يحيا الحب" مع الفنانة ليلى مراد عام 1938، وكان "موسيقار الأجيال" يتفاءل بـ"صفا" كثيرا.

أحب "صفا" أسمهان وحزن بشدة عند مصرعها عام 1944، وكان يعتقد أنها بادلته حبا بحب، حيث كانت تحرص على بقائه برفقتها في الاستوديو طوال الوقت، وعندما كانت تسافر خارج القاهرة، كانت تحرص على أن تتواصل معه عن طريق الخطابات.

توفي صفا الجميل في 27 يونيو 1966 عن عمر 59 عاما.

طوسون معتمد

هل تذكر "رجب البواب" في مسرحية "شاهد مشافش حاجة" الذي استجوبه "سرحان عبدالبصير"، عادل إمام، وسأله عن لون ثيابه فرد بتلقائية لا تنسى قائلا: "تريكواز"، إنه الفنان طوسون معتمد الذي يعد من أبرز الكومبارس المصريين الذين جسدوا أدوار الشر إلى جوار توفيق الدقن ومحمود المليجي، وهو غالبا ما كان يلعب دور أحد أفراد العصابة أو الذراع اليمنى لها.

مطاوع عويس

ممثل مصري، ولد في عام 1929، ظهر في منتصف الأربعينيات، ويعد من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية، واشتهر بأدوار الشر، وتنوعت أدواره في تلك الأعمال ما بين ابن البلد أو تاجر خضار وفاكهة أو فتوة أو رجل صعيدي، وإن كان تميز بشكل كبير في دور المخبر، ومن أشهر أفلامه (صراع في الميناء، سلطان، حماتي ملاك، الرجل الذي فقد ظله، الرصاصة لا تزال في جيبي). توفي في عام 2015.

عمران بحر

"18 ألف جنيه".. جملة يذكرها كل من شاهد مسرحية "عفروتو" للنجم محمد هنيدي، قالها "عم عمران" ذلك الرجل الوافد من الصعيد أثناء المزاد الذي يشارك فيه أصحاب الملايين، إلا أن الرجل ببساطة وتلقائية يتمسك بهذا المبلغ الذي يعتبره كبيرا بالنسبة له، ما يؤدي إلى طرده من المزاد في النهاية بطريقة كوميدية، إنه عمران بحر الذي ولد في عام 1930، وبدأ نشاطه الفني في حقبة الخمسينات ككومبارس صامت، وتعددت أدواره حتى بدأ يؤدى أدوارًا صغيرة مساعدة في العديد من الأفلام، وفي حقبة التسعينات بدأ يركز نشاطه فى الدراما التليفزيونية، وكان في غالبية الأحيان يؤدي أدوار الرجل الصعيدي وتاجر الفاكهة والفراش والبواب والعسكرى، ومن الأفلام التي عمل بها (بابا أمين، في بيتنا رجل، عريس الهنا، خمسة باب، اوعى وشك، أريد خلعًا)، كما عمل في مسلسلات (الرجل الآخر، العصيان، اللي اختشوا ماتوا)، توفي في عام 2007 عن عمر ناهز 77 عامًا.

فاطمة كشري

ممثلة مصرية، اسمها الحقيقي (فاطمة السيد عوض الله)، كانت بدايتها من خلال مشاركتها ككومبارس صامت بفيلم (صراع الأحفاد) عام 1989، ثم شاركت بالعام التالي بالمسرحية الكويتية (أزمة وتعدي)، اقتحمت مجال الدراما التليفزيونية عام 2001، عندما شاركت بمسلسل (دهب قشرة) عام 2001، توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعمالها (كده أوكيه، شيكامارا، أحلى الأوقات).

فايزة عبدالجواد

ولدت عام 1940، ساعدت ملامحها كثيرًا في وجودها في قالب واحد وهو السيدة القوية ابنة البلد الشعبية، كما كان لملامحها الشرسة التي توحي بالقوة وغلاظة القلب والقسوة أثر في قيامها بدور عضو في عصابة في بعض الأفلام.

اكتشفها الفنان رشدي أباظة أثناء تصوير فيلم (تمر حنة)، وكانت من ضمن سكان المنطقة الذين يشاهدون تصوير الفيلم، وقد لعبت أدوارًا مهمة برغم صغر مساحتها مثل أدوارها في أفلام (هنا القاهرة، بكيزة وزغلول) وغيرها، توفيت عام 2016.

عبدالنبي السيد "غاندي السينما المصرية"

هو الكومبارس الشهير، الذي برز في عدة أدوار منها فيلم "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، شارك في مسلسل "عمر ودياب" أمام علي ربيع ومصطفى خاطر الذي عرض في رمضان الماضي، ومن قبله لعب دور "عم درملي"، الرجل الصامت الذي يعيش مع سمير غانم، في مسلسل "سوبر ميرو"، وظهر عبدالنبي السيد مؤخرا بدور فراش المدرسة في مسلسل "اللعبة"، ونال شهرته من دور "غاندي" في فيلم الحرب العالمية التالتة، وتوفي 24 مايو 2020.

نبوية السيد

"اتجننت من أول سؤال"، إفيه شهير قاله الفنان محمد سعد في فيلم "اللمبي" ساخرًا من تلك السيدة المسنة التي كانت تضحك في لجنة الامتحان، إنها الممثلة المصرية نبوية السيد التي ولدت فى عام 1940 وبدأت حياتها الفنية فى السبعينات كومبارس تؤدى دور المرأة الشعبية أو الفلاحة العجوز الكادحة، هي أم "منعم" محمد هنيدى، في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" عام 1997 وهي "خالة عظيمة" التى نصحت "عطية" يحيى الفخراني ببيع أرضه لكي يتزوج من خطيبته زينات "مها عطية" في فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، ومن مسلسلاتها "الناس في كفر عسكر" 2003 و"يوميات ونيس" 1998 ومن أفلامها "مرسيدس" 1993 و"عيال حبيبة" 2005، وتوفيت عام 2007.