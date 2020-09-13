رئيس "لجنة كورونا": التجارب السريرية على البشر تمر بثلاث مراحل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مراحل التجارب السريرية للقاحات تجرى في البداية على مستوى الخلية ثم على الحيوانات ثم البشر.

وأضاف حسني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن التجارب على البشر تمر بثلاث مراحل، وأعداد قليلة، لافتا إلى أن تجارب المرحلة الأولى تتم على عدد قليل من البشر ثم عدد أكبر نسبيا في المرحلة الثانية، ثم أكبر في المرحلة الثالثة.

وتابع أنه جار العمل بمنتهى القوة على ملف التجارب السريرية للقاح كورونا لبث الأمل للعالم كله، موضحًا أن اللقاح يمثل أملا لينقذ العالم للوقاية من وباء كورونا أو التقليل من خطورته.

وأكد أن الوزارة دشنت موقعا إلكترونيا للراغبين في التطوع لخوض تجربة لقاح كورونا، موضحا أنه ليس لديه علم بموضوع منح أموال مقابل التطوع، "انا معرفش مصداقية هذا الخبر".