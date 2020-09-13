أحمد أيوب: ننفذ الإزالات ضد "المبلطجين" على أراضي الدولة

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن هناك فارقا بين وضع اليد على أراضي الدولة وهو ما يتم تقنينه، ومخالفات البناء التي يجرى التصالح فيها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كنا بنزيل للناس المبلطجين على أراضي الدولة ومش عاوزين يقننوا وضعهم، يعني مصرين على سرقة أرض الدولة والتربح منها وعدم سداد حق الدولة".

وتابع أن الدولة تسترد هذه الأراضي لصالح الشعب، لافتًا إلى أنه جرى تسليم 18 ألف عقد لمواطنين مصريين أثبتوا جدية وقدموا طلبات التقنين ودفعوا المقدمات، وهناك 35 ألف طلب ندرسهم لتقديم عقود أخرى إلى المواطنين الذين أثبتوا جديتهم.

وأردف أنه جرى استهداف 3.6 مليون متر مربع أراضي بناء، و211 فدان أراضي زراعية جرى التعدي عليها خلال الموجة الـ16 التي ستنتهي في نصف سبتمبر الجاري.

وأردف أن الأموال المتحصلة من التقنين التي دُفعت في الـ18 ألف عقد، ستذهب إلى حساب باسم "حق الشعب"، الذي جرى تدشينه خصيصًا لكل الأموال المتخصصة من التقنين، الذي خصصته القيادة السياسية للإنفاق على المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف المواطن المصري مثل المباني والمدارس والمستشفيات ومشروعات البنية الأساسية وغيرها.