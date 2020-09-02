"حق الشعب".. سحب 7014 فدانا من أرض "البحر الفارغ" بوادي النطرون

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، برئاسة كامل غطاس، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون، سحب قطعة أرض من مستثمر "غير جاد"، بمنطقة "البحر الفارغ"، بإجمالي مساحة 7014 فداناً.

ونفذت الوحدة المحلية الحجز الإداري على المعدات الموجودة بمساحة الأرض، حيث تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ووضع لافتات عليها تفيد بأنها "أرض مستردة أملاك دولة".

وأكد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، حرص المحافظة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، وسحب الأراضي من غير الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.