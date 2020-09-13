بصمة جديدة لـ"سيدة القطار".. قلعة تعليمية للأطفال بـ"شهداء بدر"

كشفت جولة لـ"الوطن" بمدرسة "شهداء بدر"، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بمحافظة الغربية، عن "بصمة جديدة" لمعلمة الأجيال وخبيرة رياض الأطفال، صفية أبو العزم، صاحبة واقعة "سيدة القطار"، حيث تبين أنها قامت بتأسيس قلعة تعليمية للأطفال في المدرسة التي تعمل بها.

ذلك الإنجاز، الذي يعود إلى 14 عاماً، منذ إنشاء وتشغيل المدرسة، عبارة عن قسم يضم 3 فصول، على مساحة حوالي 450 متراً مربعاً، لقي استحسان الكثيرين من الأسر والأهالي بمدينة المحلة الكبرى، الذين تسابقوا لإلحاق أطفالهم بقسم رياض الأطفال بمدرسة "شهداء بدر".

وحرصت "الوطن" على مرافقة "سيدة القطار" في أول يوم عمل لها، عقب تكريمها من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على حفاوه استقبال زملائها وزميلاتها لها، وسط الزغاريد والأغاني الوطنية، فرحاً بالتفاف قيادات وزارة التربية والتعليم حولها، وعلى رأسهم الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير، وناصر حسن، وكيل الوزارة بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والتربوية.

كما تلاحظ تفاصيل جديدة حول حياة مربية الأجيال، وملامح تحملها لآلام كثيرة في حياتها، أهمها مجابهة أخطار داء "السرطان"، وتناولها جرعات علاجية، حتى تمكنت من قهر المرض اللعين، بدعم زوجها وأبنائها الثلاثة، بالإضافة إلى التحدي الأكبر الذي حرصت على تحمله، رغم ظروف مرضها، والذي تمثل في تولي مسئولية الإشراف على مرحلة رياض الأطفال بنطاق توجيه مدارس غرب المحلة.

"الحمد لله ربنا كرمني فى حياتي أكثر ما تمنيت، وربنا شفاني وعافاني من أخطار كتير، وبارك لي في أولادي الثلاثة، أحمد وعمر وخالد، وأبيهم محمد أبوصايمة، ربنا بحفظهم يارب دايماً"، بتلك الكلمات عبرت "صفية أبو العزم" عن سعادتها بما وصلت إليه ورضاها بما قسمه الله لها، وأكدت أنها ستواصل العمل ليلاً ونهاراً داخل وخارج المنزل، لقضاء حوائج الناس.

وتابعت بقولها: "أنا بأشكر كل قيادات الدولة على مساندتهم ودعمهم ليا، وربنا يبارك حياة المجند، وعينيا بتدمع كل ما افتكر موقف واقعة التنمر على يدي الكمساري ومشرف القطار، ربنا يديله على قد نواياه".

وبينما أشارت "سيدة القطار" إلى أنها تلقت اتصالاً من والدة المجند "عبد الله عنتر"، لشكرها على موقفها النبيل مع ابنها البطل، كونه ينتمي للمؤسسة العسكرية الوطنية، فقد أكد "ماهر هاشم"، مدير مدرسة "شهداء بدر"، أن زملاء وزميلات "أبو العزم" حرصوا على تقديم الدروع لها، والتقاط صور سيلفي معها، تقديراً لإسهاماتها الخيرية في مساعدة الفقراء والعاملات بالمدرسة.