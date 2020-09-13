"سيدة القطار" ترفض الترشح لـ"النواب": "سأتفرغ لتربية أبنائي"

نفت "صفية أبوالعزم"، المعروفة إعلامياً باسم "سيدة القطار"، عزمها الترشح لانتخابات مجلس النواب، وأكدت أنها ستتفرغ لتربية أبنائها، بالإضافة إلى استكمال رسالتها كمربية أجيال وعملها في التربية والتعليم.

وأوضحت "أبوالعزم"، في تصريحات على هامش حفل تكريمها من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنها لا تفكر في هذا الأمر نهائياً، موجهة الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية على تكريمها على موقفها.