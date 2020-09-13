أحمد موسى للمحافظين: خفضوا أسعار التصالح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض المحافظين ما زالوا مصرين على تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بقيمة 10% أو 15% رغم أن آخرين أعلنوا التخفيض إلى 70%: "حضرتك هتخسر إيه.. ده المواطنين هيدعولكم"، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "موسى" أن محافظة القاهرة أعلنت تخفيض رسوم التصالح لـ70%، ولكن ما زال محافظ الجيزة مُصرا على 20% فقط، مما أغضب أهالي الجيزة، "شايفين إن القاهرة مجاورة ليهم ونسبة التخفيض فيها 70%"، متساءلًا: "ليه نسبة التخفيض 20% في الشرقية، ليه مش 40% و50%".

وأشاد الإعلامي، بمحافظات دمياط والفيوم والمنيا ومطروح التي تصل نسب تخفيض رسوم التصالح فيها إلى 50%، "المواطن الطيب الغلبان هيدعيلك، شعبنا بيشكر أي حاجة إيجابية، سوهاج من أفقر المحافظات وتحتاج إلى زيادة النسبة، مش عايزين أقل من 40% تخفيض في كل المحافظات".