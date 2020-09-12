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أحمد موسى: حكومة "نظيف" أدخلت المرافق للمباني المخالفة عشان الانتخابات

كتب:

محمد عزالدين
10:34 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى على مخالفات البناء، قائلا: إن البعض استغل الفوضى والفساد الذي كان يحدث، متابعا: "لا يمكن كل ده يحصل في مصر، والناس اللي كانت شغالة مش شايفة، لأ كان شايف وعارف وموافق".

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على  شاشة قناة "صدى البلد"، أنه جرى إصدار قرار من مجلس الوزراء خلال تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزراء آنذاك، بإدخال المرافق والكهرباء لمخالفات البناء، وذلك بسبب قرب الانتخابات الرئاسية حينها تحديدا في 2005.

وتابع: "إحنا عايشين ومتابعين وبقول معلومة مهمة، في 2005، طلع قرار من الدكتور أحمد نظيف في ذلك الوقت، دخلوا كل المرافق لكل المباني، ليه يا جماعة خير؟ عشان داخلين الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت".

وواصل: "البلد دي لو اتسابت كمان 10 سنين تاني زي الـ10 سنين اللي فاتوا، مش هنلاقي ناكل، مش هنلاقي فدان قمح نزرعه ولا قطن، مش هينفع نسيب بلدنا كدة حرام".

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