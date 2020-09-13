وزير الرياضة: مليار شخص شاهدوا حفل سحب قرعة بطولة العالم بمصر

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هيئة استاد القاهرة شهدت جولة من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبعض أعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة بطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كان اللواء إيهاب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إذ تشارك الهيئة في إنشاءات وصالات البطولة العالمية التي ستقام على أرض مصر في شهر يناير من العام المقبل".

وتابع: "سننتهي من إنشاء صالات كأس العالم لكرة اليد في نهاية الشهر المقبل، وبهذا نكون أنجزناها خلال عامين، حيث أننا بدأنا في عام 2018"، مشيرًا إلى أنه قابل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعراض استعدادات مصر لاستضافة البطولة، حيث وجه إنهاء الصالات بشكل يليق بالبطولة وبالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

وأردف، أن هذه النسخة ستكون أولى نسخ البطولة العالمية التي تشهد مشاركة 32 منتخبًا، لافتًا إلى أن نسبة مشاهدة حفل القرعة بمصر تخطت مليار مشاهد حول مستوى العالم.