أشرف صبحي عن تميمة بطولة العالم لليد: صُممت في أقل من شهر

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على نجاح حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد، الذي أقيم أمس السبت، تحت سفح الأهرامات، بحضور لفيف من كبار رجال الدولة ومسؤولي اللعبة على مستوى العالم.

وقال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "ما يهمنا هو عمل الستاندارد المصري أو المستوى المصري في أي حدث رياضي، وسبق لنا وأن قدمنا منتجًا كبيرًا في كأسي الأمم الأفريقية للكبار وتحت 23 عامًا بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة المصرية".

وشدد وزير الرياضة، على أهمية الحفاظ على النجاحات المصرية في هذا الصدد، لزيادة ثقة مؤسسات المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن بطولة العالم لكرة اليد هو الحدث الدولي على مستوى العالم بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتابع، أن مصر بدأت استعدادات تنظيم المونديال في الربع الأخير من عام 2018، وجرى توفير أماكن أخرى لإنجاح البطولة وتسهيل الانتقالات، وذلك قبل انتشار فيروس كورونا، مع الحرص على أن تليق هذه المنشآت باسم مصر، وجرى تطوير للصالتين رقم 1 ورقم 2 في ستاد القاهرة، طبقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي واشتراطات الأمان.

وبالنسبة إلى تميمة البطولة، قال وزير الشباب والرياضة: "اتعملت في أقل من شهر، وكانت من خارج مصر، رجعنا إلى أصولنا الفرعونية، ودي بداية لشكل التنظيم، ودققنا في النقل التلفزيوني للقنوات العالمية من خلال حقوق البث، و32 قناة نقلت الحدث وتمثل الدول المشتركة في البطولة".