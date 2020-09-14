"الأورمان": تسليم 314 كشك للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان، عن تسليم 314 كشك شامل البضاعة والكهرباء للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة المنيا، ومديرية التضامن الإجتماعى، يستفيد منها الأرامل ومعدومو الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز والقرى.

أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق .

قال "شعبان" إن الأورمان سلمت على مدار الأعوام السابقة 7152 كشك بمحافظات الجمهورية المختلفة، وسبق ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية لتنمية القرى الفقيرة ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون وإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف بأفضل المؤسسات الطبية، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

أكد "شعبان" أن الجمعية مستمرة خلال عام 2020 فى خططها لتنفيذ مبادراتها الإنسانية وتقديم مساعدتها الموسمية للأسر غير القادرة فى كافة أنحاء المنيا.