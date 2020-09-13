الوزير: تطوير فوري لمحطة وورش عربات سكك حديد المنيا

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الشامل لمحطة وورش عربات سكك حديد المنيا بحيث يشمل التطوير الأرصفة والمباني والساحة الخارجية، كما وجه بسرعة استبدال أكشاك بيع المنتجات المتواجدة بالأرصفة بنماذج الأكشاك المنفذة في محطة مصر وتعميم هذه الأكشاك على كل محطات الجمهورية.

وتفقد وزير النقل وبرفقته اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ورش عربات السكة الحديد المتخصصة في عمل عمرات العربات المطورة، حيث شاهد الوزير عددا من العربات قبل إجراء العمرات لها وقبل تطويرها، وكذلك عدد من العربات التي تم الانتهاء من تطويرها وعمل العمرات لها، حيث أكد أن الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة بتطوير الأسطول الحالي من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب.

ووجه الوزير بزيادة إنتاجية الورشة التي تبلغ 29 عمرة، شهريا "عمرة عمومية لـ 25 عربة وعمرات اسمية لـ 4 عربات".

وفي لقائه بالعاملين أكد الوزير أن الانضباط والإنتاجية هما ركيزة العمل في الورشة وأنه سيتم تدعيمها بالفنيين المتخصصين وأفضل المعدات ضمن خطة الوزارة لتدعيم وتطوير كل الورش، خاصة وأن الورش والعامل البشري هما أساس نجاح منظومة السكك الحديدية جدير بالذكر أن ورش عربات السكك الحديد بالمنيا أنشئت عام 1908 وتبلغ مساحتها 11 فدانا.