صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الإثنين، قافلة طبية بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهود وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.