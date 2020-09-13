محافظ المنيا يفتتح مكتب التصديقات والخدمات القنصلي أمام الجمهور غدا

يفتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، غدا الإثنين، مكتب التصديقات والخدمات القنصلي بجوار مجلس مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، حيث سيبدأ المكتب في تقديم خدماته واستقبال المواطنين في نفس اليوم.

وسيحضر الافتتاح حداد عبدالتواب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، سلامة علي مدير عام مكاتب التصديقات، محمد نجيب الشاذلي مدير مكتب تصديقات الديوان.

وسيقدم المكتب كل الخدمات القنصلية، تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق، بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.

وكان نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية قد أشاد في وقت سابق بالجهد والدعم الذي قدمته محافظة المنيا لتجهيز وإعداد المكتب، حيث تعد المحافظة من أكثر المحافظات تجاوبا وإنجازا للعمل مع وزارة الخارجية، كما وفرت المحافظة كل التجهيزات والدعم للمكتب.